La precariedad entre camareros y en la hostelería en general existe desde "hace muchos años", y "no es un tema actual". Así lo ha manifestado Jesús Soriano, camarero y autor de 'Soy Camarero', un libro en el que analiza la situación de crisis que ha atravesado el sector a lo largo del tiempo contra la que se lucha ahora: "Los camareros y trabajadores de la hostelería en general han dado un golpe en la mesa. En la pandemia hubo un momento de reflexión para todos los que trabajamos en el sector y nos dimos cuenta de que no estaba valiendo la pena el esfuerzo que teníamos que hacer para el sueldo que recibíamos".

"Nos quedamos con una mano delante y otra detrás, y por eso muchos se han ido a otros sectores", ha lamentado Soriano, que ha precisado que no quiere "demonizar a toda la hostelería porque no todos son así, gracias a dios, pero una parte importante sí que lo es y hay que denunciarlo y cambiarlo". Al profesional no le sorprende que ahora muchos empresarios se estén "quejando de que no encuentran camareros, y es por algo: durante muchos años hemos sido explotados y hemos trabajado muchas horas que no hemos cobrado. Tú ponles un buen sueldo, ponles unas condiciones dignas, y tendrás camareros".