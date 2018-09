¿Cómo ve España José Mujica? La entrevista con Jesús Cintora en laSexta Noche en cuatro titulares

José Mujica: "Si la que elige es la mayoría, los gobernantes deberían vivir como la mayoría y no como la minoría privilegiada"

El expresidente uruguayo Pepe Mujica afirma que "al que le gusta mucho el dinero, no debería dedicarse a la política", porque la política "es otra cosa". Por eso, piensa que los políticos deben vivir como la mayoría, porque aunque eso "no va a arreglar los problemas del país, sí va a conseguir que los ciudadanos tengan más fe y esperanza" en los mandatarios.

José Mujica, sobre el conflicto catalán: "Lamento que no haya un estado más federal, es evidente que hay varias Españas"

El expresidente afirma que "entiende a perfectamente a España" y que haya diversos sentimientos del en el país, pero espera que "haya capacidad de negociar y convivir para solucionar esa contradicción".

Mujica, sobre la exhumación de los restos de Franco: "Hay que valorar si merecen la pena los conflictos"

Mujica explica que en España tienen un problema similar al de España por la dictadura. En su opinión, "lo que más duele es no saber la verdad, no dónde están los cadáveres". Además, piensa que "lo que vale es el porvenir" y pide "que no se deshagan los de hoy, por las culpas de los de ayer".

José Mujica explica la importancia que tuvo la muerte de su perrita Manuela en su renuncia a sus cargos políticos

"Un hecho pequeño para el mundo pero grande para mí", así explica lo que supuso la muerte de su perra, con más de 20 años. Cuando el animal murió, le mató "un niño viejo que tenía dentro" y le hizo reflexionar sobre la muerte, lo que le llevó a abandonar su cargo de senador.