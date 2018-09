Mujica, sobre la exhumación de los restos de Franco: "Hay que valorar si merecen la pena los conflictos"

FUE ENCARCELADO DURANTE LA DICTADURA

El expresidente Mujica explica que en España tienen un problema similar al de España por la dictadura. En su opinión, "lo que más duele es no saber la verdad, no dónde están los cadáveres". Además, piensa que "lo que vale es el porvenir" y pide "que no se deshagan los de hoy, por las culpas de los de ayer".