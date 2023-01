Javier Cid, periodista de 'El Mundo', perdió 22 kilos en tres meses en 2016, tal y como recordó este sábado en laSexta Xplica. "Un día alguien trajo al trabajo unos cruasanes por un cumpleaños y me comí 15, y la que llevaba la sección de salud me ofreció hacer una 'operación bikini' y contarlo en el blog de la web, acepté, y al día siguiente estaba en un gimnasio", recordó.

Así, se puso en manos de un "entrenador que entrena a famosos y de una dietista", y en 90 días perdió 22 kilos, aunque es "consciente de que eso no se debe hacer, de que para perder esos kilos hay que hacerlo en un año". "Yo estaba un poco gordito, no había hecho deporte nunca, y la primera semana perdí cinco kilos, por lo que me vine arriba. Comía la mitad de lo que me tocaba y hacía tres horas de deporte al día. La dietista me dijo que llegué a tener casi el índice de grasa corporal de Cristiano Ronaldo", señaló.

Sin embargo, cuando llevaba dos meses "comiendo muy poco y haciendo tres horas de deporte al día", llegaron los problemas: "Hubo un momento en el que casi no tenía glucosa en el cerebro y cuando veía películas de sobremesa a veces me perdía, o me hablaban y estaba muy lento, y yo me preguntaba que qué me pasaba, que yo soy periodista y necesito estar un poquito ágil de la cabeza". "Me hablaban y tardaba en responder diez segundos. Iba por el mundo un poco como un zombi", ha reconocido.

Pese a esto, Cid destacó de esa experiencia en positivo que le sirvió "para cambiar de hábitos". "Desde entonces, estoy apuntado al gimnasio, como más o menos. No me he obsesionado con la comida, pero me intento cuidar. Estaba en 90 kilos, me quedé en 70 y ahora estoy en 80", concluyó, tras lo que los expertos que acudieron a laSexta Xplica definieron como una el propósito que se marcó.