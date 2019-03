Irene Montero a Eduardo Inda: "La máquina de votos de Podemos no para de subir cada vez que hablas"

RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SOCIALES DE PODEMOS

La responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Irene Montero, ha afirmado en 'laSexta Noche' que "el PP no tiene un proyecto de país ni una propuesta para salvar esta situación", y que "en este país no hace falta una campaña en la que el PP intente de nuevo legitimarse ante la sociedad". El periodista Eduardo Inda le ha respondido que "Podemos critica, critica y critica, pero para triunfar en política hace falta ilusionar. Y Podemos no ilusiona". La respuesta de Montero no se ha hecho esperar: "No somos mucho de tu agrado, pero la máquina de votos no para de subir cada vez que hablas".