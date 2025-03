El intenso debate entre Enma López y Pilar Gómez por Carlos Mazón: "Mientras tú decías barbaridades yo estaba callada"

Enma López, adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido muy clara con la figura de Carlos Mazón. En su intervención en laSexta Xplica, ha afirmado que al president "ya no le creen ni los suyos" y que su situación es "insostenible".

"Los valencianos y las valencianas no merecen esto. Van cinco manifestaciones ya pidiendo la dimisión de Mazón. Y Pilar (en referencia a Pilar Gómez), esto no va de ir contra todos. No es un problema de competencias, sino de la incompetencia del señor Mazón que no está preparado para ser president", ha dicho.

Luego, López ha protagonizado un intenso debate con Gómez: "Déjame hablar, está claro que no te gusta lo que estoy diciendo. Cuando tú has dicho barbaridades sobre la Delegada del Gobierno he estado callada. Has dicho que tenía las mismas responsabilidades que Mazón".

"El PP se ha dedicado a soltar bulos, como los de las ayudas. Que no las pidieran, que eran préstamos. Esto es algo muy serio", ha expresado para concluir.