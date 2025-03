La indignación de Pilar Velasco con Mazón: "Es una pena que vayamos a conocer por la vía penal lo que deberíamos saber ya por las 227 víctimas"

La periodista ha lamentado que Mazón solo vaya a dar explicaciones delante de una jueza y que no lo haya hecho por las víctimas de la DANA y la reconstrucción de Valencia.

Pilar Velasco ha mostrado su indignación en laSexta Xplica porque solo se vaya a conocer qué hizo Carlos Mazón durante el 29 de octubre a través de la vía judicial y que el president valenciano no lo haya explicado antes por las 227 víctimas del temporal.

"Desgraciadamente vamos a escuchar la versión o sabremos que hizo Mazón por la parte judicial y no por la parte política. Que tenga que ser una jueza en una instrucción y con 227 muertos la que le vaya a preguntar por qué hizo el 29 de octubre, por qué no se enteró de las alertas, por qué estaba desaparecido... 194 mensajes del CHJ, casi 20.000 llamadas de los valencianos pidiendo socorro. Es una pena que por la vía penal vayamos a conocer lo que debíamos saber ya por las 227 víctimas y por la reconstrucción valenciana", ha expresado.

Además, la periodista ha cargado contra la gestión de Mazón tras la DANA, sin llamar a las víctimas y haciendo caso omiso al cambio climático: "No se puede reconstruir Valencia de espaldas a las víctimas. Han pasado 151 días, a dos llamadas por día, Mazón habría cubierto a todas las familias de las víctimas. Y no se puede reconstruir Valencia en contra del Pacto Verde porque hablamos de una gota fría que los valencianos no habían vivido una así en toda su historia".