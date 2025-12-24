Un hostelero: "Necesito que cada empleado genere 7.000 euros, si no el dinero tengo que ponerlo de mi bolsillo"

David Ariza, dueño de Rice & Bones, reveló en laSexta Xplica su preocupación sobre "los márgenes de beneficio ridículos" que existían en su sector: "Una cosa es la facturación y otra, ver los bares llenos y los beneficios".

El empresario David Ariza, propietario del restaurante Rice & Bones, advirtió en laSexta Xplica que la aplicación de la reducción de la jornada laboral en la hostelería suponía "un desafío tremendo" para el sector. Aunque en su propio negocio la medida ya se había implantado sin grandes conflictos, Ariza reconoció que no había tenido el efecto esperado en términos de productividad: "No ha mejorado".

Más allá del debate sobre las horas trabajadas, el hostelero puso el foco en lo que consideraba el verdadero problema estructural del sector: "los márgenesridículos de beneficio". Para ilustrarlo, relató el caso de un amigo que acababa de cerrar un restaurante en Alicante pese a facturar tres millones de euros anuales. "Después de todo un año de trabajo, le quedaban 30.000 euros limpios", explicó.

"Porque una cosa es facturación y otra cosa es ver los bares llenos y los beneficios", explicó Ariza, que también compartió su propia experiencia: "En el sector de la restauración, y hablo de mi caso, necesito que cada empleado genere 7.000 euros de facturación y, si no lo hace, el dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo".

