José María Camarero defendió en laSexta Xplica que "no se criminaliza a los autónomos". "Por lo menos, yo no lo he hecho. Me parece buena la labor que hacen. Lo que yo he dicho es que igual que se dice que hay que subir el salario mínimo para que mejore la retribución del trabajador, también hay que tener en cuenta en esas subidas cuánto van a aumentar las cotizaciones, que es esa parte que no se ve, y que se paga y abona", expresó el periodista, a lo que añadió que le parece "muy bien que la gente invierta y arriesgue".

"De hecho, un autónomo lo que tiene que hacer es arriesgar, y en 2023 hemos cerrado con más autónomos que el anterior, por lo que se está haciendo y no hay ningún tipo de criminalización", manifestó Camarero, tras lo que Lamia, hostelera, dijo que la criminalización viene por él, sino "por el Gobierno". "Yo llevo años de autónoma y si el día de mañana me arruino, no tengo ni derecho a paro", manifestó la empresaria, a lo que añadió: "¿Tú sabes lo que es eso? Un autónomo tiene una deuda y le bloquean todas las cuentas".