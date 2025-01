Gonzalo Bernardos señala "las trampas" de la subida del SMI: "Por un lado te doy, y por otro no te quito"

Gonzalo Bernardos ha lanzado un mensaje al Gobierno por la subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido en laSexta Xplica, donde ha alabado las medidas del Ejecutivo en este sentido pero ha puesto también el foco en "las trampas" en lo que tiene que ver con el IRPF.

"Los que más han subido su poder adquisitivo en estos cinco años son los que cobran el SMI. Es una buena medida por parte de un Gobierno de izquierdas... pero no quiero que me haga trampas. Que ahora paguen el IRPF cuando antes no. De esos 50 euros, solo se quedan en 29 si ahora pagan el IRPF", cuenta.

Y prosigue: "Si tienes una política decidida a mejorar el nivel de vida de las familias con menos ingresos, algo que comparte, lo que tienes que hacer es por un lado te doy y por el otro no te quito".