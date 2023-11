Los bancos españoles han registrado en el segundo trimestre del año resultados récord, lo que lleva a Gonzalo Bernardos a reflexionar en laSexta Xplica sobre el impuesto a la banca: "Es muy sencillo. Lo que vemos es que a partir del segundo semestre del año pasado la banca dispara beneficios. El Gobierno se da cuenta y pone en el mismo cóctel a las energética y a la banca".

"Los resultados de este año de la banca certifican que están ganando más que nunca", añade, y pone de ejemplo al "Sabadell, que ha pasado de los mil millones de beneficios". Una situación similar a la del banco BBVA, la Caixa y el Santander y eso que este año han tenido "muchísimo menos crédito hipotecario". De hecho, "este año no llega ni a la mitad de 2006 y 2007".

¿Cómo lo han hecho? "Con tipos de interés más altos", explica el economista, ya que estos les proporcionan más beneficios. Además, en este vídeo Gonzalo Bernardos critica al máximo responsable de Unicaja que dice "que los tipos de interés altos no los benefician": "No, a quienes no benefician es a consumidores y compradores de casas porque las entidades financieras se están forrando". Por eso, "este impuesto, quizá, es el mejor impuesto de España junto con las energéticas", concluye el economista.