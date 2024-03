En el plató de laSexta Xpica se debatió la cantidad de impuestos que se pagan en España, especialmente en el caso de los empresarios. Y del tema, Gonzalo Bernardos realizó una comparación con el resto de países europeos.

"En España, en comparación con Europa, no se pagan demasiados impuestos, pero me gustaría que mejoraran la gestión. No puede ser que en este país haya gente de 40 o 45 años y no haya trabajado nunca porque vive de subvenciones", explicó.