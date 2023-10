Gonzalo Bernardos habló en laSexta Xplica del problema de acceder a una vivienda en España, y señaló, en primer lugar, que "la juventud cobra muy mal y cada vez se ha extendido más en Europa Occidental la persona que trabaja a tiempo completo y es pobre". Además, las viviendas de alquiler tienen, en muchos casos, un precio excesivo para lo que se cobra, y las viviendas de venta cada vez hay menos gente que puede acceder a ella por esos salarios", lamentó.

Sin embargo, el profesor de Economía defendió que "la culpa" de esta situación "no la tienen arrendadores o inquilinos, sino quien no ha hecho sus deberes: el Gobierno". "No le da la gana de sacar viviendas de alquiler social", criticó, tras lo que alertó de que "en este país, el alquiler va a ser un problema de una dimensión total". "Ahora, para tener una vivienda de alquiler, vais a tener que hacer un casting que ni en una película de Steven Spielberg", advirtió Bernardos, quien insistió en que "el culpable es la Ley de Vivienda".