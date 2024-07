Miguel Bosé ha acudido a un acto para defender las terapias pseudocientíficas invitado por el curandero Josep Pàmies. Un hecho sobre el que debaten en laSexta Xplica: "Lo que está en riesgo es la salud pública", denuncia Alfonso Pérez Medina, periodista de Tribunales de laSexta.

"Hasta que no haya un muerto no van a parar", opina Gabi Sanz, y un "muerto sospechoso de haberse tratado con esta sustancia", que no es otra que la lejía (clorito de sodio), una sustancia no avalada científicamente y que podía poner en peligro a los que la usen.

"Lo alucinante de esta historia es que haya gente padeciendo cáncer que acudan a estas terapias pseudocientíficas, es un disparate", opina, aunque comprende "la desesperación" de quien lo padece y de sus familiares.

Aunque para Gabi Sanz es más "disparate" lo de opina Gabi Sanz: "Una persona pública que ha tenido la repercusión que él ha tenido no se puede permitir decir estas cosas, como que me como una plantita y se me pasa el cáncer. Es una broma", espeta. "¿Puede estar incurriendo en un delito contra la salud pública al apoyar la ingesta de lejía?", pregunta Verónica Sanz, a lo que Alfonso Pérez Medina contesta: "Podría ser".