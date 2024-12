Un experto en redes sociales insta a 'mirarnos al espejo': "¿Censuras cuando alguien pone un vídeo fuera de tono?"

Las redes sociales se han convertido en un lugar peligroso donde los bulos y los discursos de odio son cada vez más protagonistas. Y esto también llega a los niños, habituales usuarios de la gran mayoría de plataformas.

Borja González, experto en redes sociales, ha comentado en laSexta Xplica que esto se podría limitar, pero que las plataformas han decidido no hacerlo: "Si el contenido de redes sociales no está moderado, no está controlado, es por falta de voluntad. Nosotros trabajamos directamente con las plataformas, analizamos millones de conversaciones al día y te puedo asegurar que no se puede moderar una plataforma con 20 personas ni con 20.000. Se tiene que moderar con tecnología, que existe y la tienen. Otra cosa es que la quieran usar".

No obstante, el experto en redes sociales cree que también hay que hacer introspección en nosotros mismos para saber si nuestra actuación como usuarios es la correcta: "Estamos demonizando a las redes, y hay motivos, pero no podemos acusar que las redes quieran que estemos el máximo tiempo posible en ellas. Yo apelo a la responsabilidad individual. Invito a todo el mundo a que analice su comportamiento como usuario: si comparten contenido sabiendo si es veraz, si alguien sube un vídeo fuera de tono con los amiguetes lo censuran, si se preocupa de borrar contenido en sus dispositivos... Hay un montón de comportamientos en los que nosotros, como tutores, podemos intervenir".