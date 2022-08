El pasado julio, El Gran Wyoming visitó laSexta Noche para repasar la actualidad y, de paso, hablar sobre su nuevo programa, 'Usted está aquí', que se puede ver en ATRESplayer PREMIUM. Durante su charla con José Yélamo, el presentador dio su opinión sobre el rey Felipe VI.

"Yo he coincidido con él en alguna ocasión", comentó Wyoming, que señaló que el monarca "es altísimo" y "en la distancia corta es un hombre de una amabilidad extraordinaria". Sin embargo, para el showman, Felipe VI "está al frente de una institución que, francamente, ni me va ni me viene". Wyoming también consideraba que el rey "tiene un papel complicadísimo" debido a la 'herencia' que ha recibido de sus predecesores, plagada de escándalos: "Antes no pasaba nada, pero ahora estas cosas salen en la prensa y capullos como yo las cuentan en la tele", sentenciaba en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.