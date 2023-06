"Los socialistas todavía estamos de duelo", admite Susana Díaz, apenas una semana después de que la urnas arrojaran un triunfo electoral del PP en las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

"Estamos jodidos, ¿no vamos a estar jodidos?", reconoce la senadora socialista, que defiende: "Hemos hecho muy buena gestión en algunos sitios y van a salir alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas que no se lo merecen".

"Todavía el PSOE no está a pleno rendimiento", continúa la expresidenta andaluza, que apunta que "escuchando a la derecha parece que ya han ganado las elecciones y todavía no hemos ido a votar". "El PSOE es mucha tela, y cuando el PSOE se quite el duelo y dejemos de estar jodidos y nos tiremos a la calle, somos mucho PSOE", advierte.

"Estamos jodidos, sí, tristes, sí, con el duelo, sí. Pero dicho eso nosotros evidentemente vamos a salir a pelear", insiste. Puedes escuchar su intervención completa en el vídeo que ilustra estas líneas.