Antonio Resines tuvo numerosas alucinaciones durante sus más de dos semanas en la UCI por COVID. "Os lo cuento como si fuera una cosa graciosa porque le quito hierro, pero la verdad es que la situación tiene que ver con que te estás muriendo", ha destacado

Por este motivo, ha explicado en su entrevista con José Yélamo en laSexta Noche, "tú siempre estás en peligro de muerte en las alucinaciones, que siempre tienen que ver con la gente más cercana, con la que has visto, etc.". No obstante, indica, "se pasa siempre mal".

Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia de laSexta Noche, donde alerta de algunos de los pensamientos que le surgieron por el "agotamiento mental" y que "nadie cuenta": "Estás tan agotado que te quieres morir, yo al final quería que me pegaran un tiro. Además, la salida del COVID tras un ingreso tan largo es complicada. Yo al principio no podía ni andar", ha destacado.