Esperanza Aguirre da por sentado que Pedro Sánchez será investido presidente. "Mentiría si dijera que no lo doy por hecho", ha afirmado la expolítica del PP durante una entrevista en laSexta Xplica.

No obstante, ha indicado: "Eso no significa que no tengamos que luchar con todas nuestras fuerzas para que no lo sea". "La forma que tenemos de luchar es protestar, porque creemos que la amnistía es un disparate", ha criticado.

A su juicio, "consiste en decir que España no es una democracia, sino una dictadura, y como tal dictadura Puigdemont no dio un golpe, sino que lo que hacía era luchar por la libertad". "¿Cuánto va a tardar Otegi en decir que quiere lo mismo para los asesinos y los terroristas vascos?, se ha preguntado Aguirre. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo ubicado sobre estas líneas.