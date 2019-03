Tania Sánchez: "No creo que el PP llegue a ponerme una querella"

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A TANIA SÁNCHEZ

Tania Sánchez, candidata de IU a la Comunidad de Madrid, defiende que no se puede hacer campaña atentando contra la verdad. Su hermano logró contratos en Rivas por 1,2 millones de euros en seis años. Sánchez defiende que "toda la oposición tiene los contratos y toda la documentación", y sostiene que existe la voluntad de construir de la nada una especie de trama. No obstante, reconoce que "seguramente" ha cometido errores en el procedimiento, pero no delitos.