Entrevista a Guillermo Bárcenas y Antón Carreño, miembros de Taburete. Desvelan en laSexta Noche detalles de 'La broma infinita', su cuarto álbum de estudio. "Lo que queremos decir es que aunque las cosas vayan mal podemos reinventarnos con nuestra música", afirma Guillemo. El grupo reconoce que "ha sido duro que nos juzguen de manera política cuando no tenemos nada que ver". "Hay gente que no valora nuestra música por prejuicios", señala Antón Carreño durante la entrevista.

Preguntados por la polémica en Starlite y el 'ni una puta mascarilla' que gritaron en pleno concierto en Marbella, Guillermo Bárcenas afirma que fue "un comentario espontáneo e irónico". "Pude haberlo parado, pero me salió ese comentario. Pido disculpas, no quise decir eso, no se me ocurriría decirle a la gente que se quite la mascarilla. Se cumplieron las medidas de seguridad durante el 90% del concierto", explica el cantante del grupo. "En cada concierto hemos ido recordando que la gente se comporte bien, es lo que toca ahora mismo. Somos los primeros interesados en que los conciertos sean seguros y que la gente se cuide", añade Antón en relación a esta polémica.

"Estamos en un momento muy difícil para los músicos en España. Después de Starlite hemos dado dos conciertos donde la organización también ha sido buenísima. Hemos cambiado el chip y hemos empezado a tocar canciones más acústicas para adaptarnos a esta nueva normalidad", añade Guillermo.