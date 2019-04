Sergi Arola: "Para mí la independencia en el siglo XXI es un anacronismo, no tiene sentido"

CUENTA CÓMO ESTÁ VIVIENDO EL PROCÉS

"No entiendo cómo los políticos no son capaces de sentarse en una mesa", afirma el cocinero Sergi Arola, que sostiene que jamás ha aceptado lecciones de "cómo debe ser un buen catalán o un buen español". Arola insiste en la necesidad de recordar lo afortunados que somos y no dejarse llevar por las vísceras.