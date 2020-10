En los últimos días el rey Felipe VI ha protagonizado la actualidad política por su ausencia en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, celebrada el 24 de septiembre en Barcelona. El ministro de Justicia justificó esta decisión del Gobierno y Casa Real por "cuestiones de convivencia", pero la derecha consideró que se trataba de un ataque al jefe del Estado.

En la misma línea se ha pronunciado Albert Rivera. En esta entrevista en laSexta Noche se ha preguntado "por qué la izquierda no puede defender sin complejos la monarquía parlamentaria". "Cuando Alberto Garzón y Pablo Iglesias atacan al jefe del Estado Pedro Sánchez calla", ha apuntado al respecto.

¿Por qué la izquierda no puede defender sin complejos la monarquía parlamentaria?"

Asimismo, ha reconocido que "Podemos no engaña a nadie" porque "es nítidamente antimonárquico, contrario al rey y siempre ha dicho que quiere acabar con la monarquía parlamentaria". Sí critica la posición del PSOE, del que dice que "está en entredicho, en una posición que mucha gente no entiende".

"A mí que Iglesias o Rufián quieran acabar con la monarquía o la independencia no me sorprende, lo que me sorprende es la posición del ministro de Justicia o que Pedro Sánchez calle", ha sentenciado el que fuera presidente de Ciudadanos.