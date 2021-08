Gervasio Sánchez tacha de "lamentable, incluso rayando la hipocresía" la visita de Pedro Sánchez junto a Ursula Von der Leyen y Charles Michel este sábado a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a la que llegan los aviones de evacuados procedentes de Afganistán.

El fotoperiodista cree que el presidente del Gobierno estuvo "vanagloriándose de que había hecho una gran operación" y le reprocha falta de autocrítica. "Me parece alucinante que no he escuchado una sola palabra de autocrítica", asevera.

En particular, el periodista ha rechazado la afirmación de Sánchez de que los "últimos 20 años en Afganistán no han sido en balde". "Señor presidente, es mentira", ha sentenciado.

"Si ustedes se marchan del país y dejan el país empantanado, estos 20 años por supuesto que han sido en balde, entre otras cosas porque ustedes han permitido la corrupción generalizada que ha sido el efecto 'bomba' que ha provocado la caída total del ejército afgano", ha agregado el informador, que considera "alucinante" que Sánchez "no sea capaz en un momento como este tras volver de vacaciones de hacer la más mínima crítica".