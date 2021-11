Pedro J. Ramírez ha pronosticado en laSexta Noche que "los Presupuestos se van a aprobar" y que "Sánchez, con ellos, se va a ganar dos años y terminar su mandato". "Ahora bien, todo lo pactado entre Sánchez y Podemos, entre Sánchez y ERC, o entre Sánchez y Bildu, es el pacto entre lo regular y lo malo en algunos casos y entre lo malo y lo pésimo en otros", ha criticado.

Para el director de 'El Español', "la única manera que tiene España de eludir una crisis descomunal a medio plazo, en el momento en el que Europa vuelva a pedir disciplina fiscal, es con una política fiscal que atraiga inversiones y una política laboral que permita conseguir inversión para crecer lo suficiente como para poder ser capaces de ir pagando nuestra gran deuda, de corregir déficit y adquirir competitividad".

"Ese no es el camino por el que está este gobierno y no es propio de un partido que se dice socialdemócrata, porque los socialdemócratas no pactan con partidos como Bildu, ERC o Podemos", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que "también es verdad que no es propio de una oposición responsable y de un partido moderado como el PP el seguir bloqueando la renovación de instituciones o estar en una actitud siempre negativa".

En este sentido, Pedro J. Ramírez ha destacado que "Sánchez está intentado hacer nada por que el PP actúe de otra manera". Sin embargo, cree que "antes o después veremos a la izquierda moderada entenderse con la derecha moderada y estabilizar nuestra democracia dejando de lado a radicales como Colau, Podemos y por el otro lado Vox".