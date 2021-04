Isabel Díaz Ayuso defiende que las empresas adquieran vacunas para inmunizar a sus empleados. Así lo ha indicado en laSexta Noche, donde ha señalado que "con respecto al tema de la vacunación, hay vías paralelas".

"Se puede ir empezando a vacunar a través de sociedades médicas, de mutuas y de empresas", ha sugerido la candidata del PP a las elecciones del 4M, que sostiene que "eso es lo que va a acabar sucediendo". "Acordaos de esto", ha aseverado.

Preguntada acerca de si esta opción no supondría primar a las personas con más recursos, la actual presidenta madrileña ha defendido que no. "Si es en detrimento de la sanidad pública, por supuesto. Los mayores, las personas que van prioritarias en la vacunación han de seguir así", ha señalado.

No obstante, Ayuso ha insistido en su idea: "Como está ocurriendo por ejemplo con la vacuna de la gripe y como pasa también con otras muchas vacunas y protección médica que las empresas dan a sus empleados, fuera del circuito de la Sanidad Pública, en los propios mercados, las empresas acabarán comprando las vacunas y lo veréis todos", ha presagiado.

A su juicio, esta "será la manera de que todas las empresas vuelvan a la normalidad y además despejen el sistema sanitario", según ha defendido.

Ayuso afirma que hay "un cuello de botella" en la compra de vacunas

Por otra parte, Iñaki López ha preguntado a Ayuso por sus recientes declaraciones en las que aseguraba que, de no ser "por consenso con el Gobierno", ella "ya tendría Madrid vacunada al 100%". ¿Cómo lo conseguiría?

"He oído muchísimas veces que muchas de las cosas que hacíamos en la Comunidad de Madrid eran imposibles", ha respondido la dirigente popular, que ha aseverado que "el 'no se puede'" lo ha oído en anteriores ocasiones, citando la petición de su ejecutivo de "controlar más los aeropuertos", "meter los test de antígenos en las farmacias" o la puesta en marcha del hospital de campaña de Ifema y el Isabel Zendal.

"Creo que aquí ha habido un cuello de botella, una burocracia excesiva, que ha entorpecido la compra de las vacunas y hay muchas alternativas que hay que explorar", ha agregado la presidenta autonómica, que ha sostenido que "si la Unión Europea te dice que algo no se puede y que hay que esperar, a lo mejor hay que insistir, hay que ir ahí, hay que pelear y hay que ir buscando mientras tanto alternativas".

"Lo que no puede ser es que solamente unas personas decidan que esto no se puede y ahí se quede", ha aseverado. "A mí cuando muchas veces el Gobierno de España me ha dicho que algo era imposible, yo insistía, demostraba que se podía y finalmente se me daba la razón", ha reiterado.