Arturo Pérez-Reverte ha explicado su frase "mi vida como escritor está amortizada" en laSexta Noche y ha señalado que puede que deje la escritura en un breve tiempo: "Digamos que ya tengo una edad, me acerco a una zona gris donde flaquean las facultades, se agotan las ideas. Se que esto ocurrirá no se si con esta novela o con la siguiente".

El escritor señala que gracias a su larga trayectoria y a que sus novelas "han funcionado muy bien" puede hablar sin tapujos: "Me da la libertad de hablar como he hablado, no pierdo nada, me da igual tener amigos o enemigos en la política o fuera".

"Un día ya no tendré nada más que decir, espero darme cuenta porque lo más triste es un escritor que está muerto y no lo sabe. Espero no ser uno de ellos, espero que los lectores me digan 'Arturo estas muerto, para' y pararé", asegura.

En este sentido ha valorado que su vida como escritor ha sido "muy placentera": "Estoy muy contento, no tengo ambiciones sin cumplir que es una cosa asombrosa. Puedo permitirme enfadar a unos y a otros. Voy a disfrutar mucho oyendo chillar a las ratas de uno y otro extremo, me va a encantar oírlo".