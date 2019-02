Pepu Hernández desvela cómo fue la llamada de Pedro Sánchez para que optara al Ayuntamiento de Madrid

Pepu Hernández competirá en las primarias para ser el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales. El exseleccionador, que cuenta con el respaldo expreso del Presidente ha contado cómo fue la llamada de Pedro Sánchez.

"Habíamos hablado, teníamos un contacto agradable desde que hice la presentación para Sánchez en una de sus primeras actividades políticas", ha desvelado. En este sentido, ha añadido que "todo fue de forma muy natural".

No obstante, Pepu Hernández, ha asegurado que le pilló de sorpresa la decisión: "Me resultó sorprendente que me ofreciera la posibilidad del Ayuntamiento de Madrid directamente".