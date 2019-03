Pedro Ruiz: "Ya no se puedo uno ni morir en España, es un disparate"

Iñaki López da paso a Pedro Ruiz tras finalizar la entrevista con Elpidio José Silva, primer instructor de la causa contra Blesa y, últimamente, analista de las grandes lacras que aquejan al sistema político y financiero español. Ruiz también se atreve a valorar la actuación de Blesa al frente de Caja Madrid, pero lo hace en términos más generalistas. “A este país le han robado el alma. Cuando hablo con la gente me da mucha pena ver un país con tantas posibilidades y sin embargo la gente está desilusionada”.



"La gente te pregunta, ¿de quién me fio? Una sociedad con malos ejemplos no puede tener buenas realidades, y estamos en ese punto. Me duele en el alma ver a la sociedad tan descorazonada porque no sabe adónde mirar. En todas partes ves casos de corrupción y lo bueno queda tapado, sería bueno empezar a mirar lo bueno", afirma Ruiz.



Este showman sólo cree en dos cosas: en la bondad y en el talento. "A mí una persona me gana, y una persona talentosa y no buena, no me gana. Hay mucha gente buena anónima pero se les hacen pocas entrevistas".



Ruiz tiene una enorme actividad en Twitter y de ello se hace eco Iñaki López, que recoge algunos de sus mejeros tuis. Uno de ellos es: "Todo el gobierno y la oposición suspenden. Pero siguen al frente de la clase. ¿Alguna culpa nuestra?" Sobre ello reflexiona el artista, que afirma: "En los últimos 25 años hemos permitido que los peores de la clase nos den clase en todo".