Pedro J. Ramírez ha dicho en laSexta Noche estar "muy preocupado por todo lo que está sucediendo" y ha criticado la gestión del Gobierno. "Es un error garrafal por parte de Sánchez tomar medidas tan traumáticas para la sociedad sin conseguir antes la unidad política y la unidad de los agentes sociales", ha manifestado.

En la misma línea, el periodista ha expresado que Pedro Sánchez "no puede seguir huyendo hacia delante en solitario siguiendo la pauta de los sectores más radicales de su gobierno como si tratara de eludir la respuesta de las preguntas que en torno a cifras le formula la sociedad española".

"¿Por qué España que representa a una porción minúscula de la población mundial tiene en estos momentos el 20% de los fallecidos por coronavirus en todo el mundo? ¿Por qué tenemos más de el 10% de los casos declarados en el mundo? ¿Por qué somos el país con más sanitarios infectados? Él nos debe respuesta a estas preguntas y no las ha encarado, sino que ha hablado vagamente de que ha seguido las indicaciones de la OMS", algo que Pedro J. Ramírez ha puesto en duda porque no cree que la OMS diera "indicaciones distintas a los españoles y a los demás países".

Para el director de 'El Español, "es evidente que se han cometido errores graves que han hecho que la sociedad no esté preparada para esto". "Errores desde hace mucho tiempo en la planificación de nuestro modelo de salud, en la falta de financiación de las transferencias autonómicas, en el desmantelamiento de un sistema nacional de salud, en el repudio desde la izquierda a todas las ventajas de la colaboración entre el sector público y privado y en la primeras semanas de marzo graves errores de imprevisión y de lentitud en la respuesta", ha criticado.

Sin embargo, el periodista ha dicho que no es tiempo de reproches, sino que "el Gobierno y la oposisión tienen que estar juntos y a eso se le llama Gobierno de concentración".

"Estamos viviendo una auténtica guerra. Cada día hay en España más muertos de los que probablemente hubo ninguno de los días de los bombardeos de los alemanes sobre Londres y de los muertos que hubo ningún día de la Guerra Civil española en pleno conflicto bélico", ha lamentado. Por ello, el periodista ha insistido en que "solo un gobierno de concentración podrá encarar con éxito esta crisis"

Por último, Pedro J. Ramírez ha hablado sobre los síntomas similares a los del coronavirus que tuvo la pasada semana: "Tuve varios días fiebre alta y sentía mucho cansancio y mi médico me dijo que era un positivo seguro, pero no había test". "Los síntomas ya han remitido. Tengo la garganta irritada y poco más, pero o he tenido el virus o algo parecido", ha afirmado el periodista.