Íñigo Errejón habla de Podemos en su libro 'Con todo' con términos como "caudillismo podemita", "estructura caudillista" y de "estalinismo cuqui". ¿Cree entonces que Pablo Iglesias un "totalitario? El líder de Más País ha respondido ha esta cuestión en laSexta Noche, donde ha dicho que en el partido "se tomaron decisiones que no fueron correctas que llevaron a que los caminos se fueran separando".

"Yo no me salvo. Es un libro honesto en la medida en que asumo errores o decisiones que no han sido acertadas", ha expresado Errejón, al tiempo que ha dicho que "la estructura muy vertical que se construye" en Podemos es parte de una decisión en la que él participa, por lo que hace "autocrítica" sobre ello.