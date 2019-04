Miquel Iceta: "Me gustaría saber si Colau quiere seguir gobernando con el PSC"

"RESPETO LA CONSULTA QUE COLAU PUEDA HACER A LAS BASES", AFIRMA

Ada Colau va a consultar con sus bases para decidir si mantiene la alianza con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y sobre esta decisión ha hablado Miquel Iceta en laSexta Noche. "Me gustaría conocer la opinión de la alcaldesa; hace unos días no sabía si estábamos, o no, en una república y me gustaría saber si ella quiere seguir gobernando con los socialistas, o no".