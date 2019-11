José Bono ha afirmado en diferentes momentos de la entrevista con Iñaki López que lleva 50 años de militante socialista, por lo que el presentador de laSexta Noche le ha preguntado por su edad. "El 14 de diciembre cumplo 69 años", ha afirmado.

Iñaki López le ha dicho que está "estupendo" con casi 70 años y le ha pedido que contase "algún secreto de cómo lo hace". El exministro de Defensa se ha reído y ha agradecido el adjetivo que le ha dirigido el periodista. Sin embargo, ha reconocido: "Quizás haya un mérito que sea mío y otro que no es mío".

"El mérito mío y el de la doctora Rolando es porque me cambié el pelo: el de atrás me lo puse delante y esto del pelo rejuvenece mucho", ha reconocido. Además, José Bono ha dicho que el mérito también es de la persona que le elige la vestimenta. "Espero que no me digan que hago propaganda, pero Álvaro Moreno es el que me viste y es muy juvenil. Probablemente Álvaro Moreno y la doctora Rolando tienen más merito que yo", ha expresado el abogado y político.