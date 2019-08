Antonio Escohotado, profesor, pensador y escritor, asegura en laSexta Noche que "la extrema derecha no existe", sino que "es un invento de la extrema izquierda". "¿Quieren decir que hay algún parecido entre Ciudadanos y el fascismo italiano? Tú estás en la higuera, tú mientes. O no sabes nada del fascismo italiano o no quieres mirar lo que hace Ciudadanos o eres tonto de allí", manifiesta.

Para Escohotado, "mucho peor es lo de Abascal y Hitler". "Abascal es conservador, mucho menos hipócrita que los conservadores del PP a mi juicio, pero, desde luego, no tiene ningún parentesco con Hitler. Sin embargo, tal y como lo presentan, sería Hitler", señala el filósofo.

En la misma línea, Antonio Escohotado asegura que "el último discurso ultranacionalista fue el de Blas Piñar". "No quieren admitir que fue un fenómeno ultraminoritario que ha desaparecido y nunca ha conseguido representación parlamentaria porque se quedarían solitos en la extrema izquierda", critica Escohotado.

Sobre la situación actual de Cataluña, Escohotado la califica de "insostenible" y señala que "la población lleva sometida a un lavado de cerebro 60 años". "Le cuentan una historia diferente de la que nos cuentan a nosotros y tienen un condicionamiento altísimo", asegura.