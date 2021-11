España podría estar a las puertas de la sexta ola de coronavirus si nos fijamos en la situación de varios de nuestros vecinos europeos. En laSexta Noche, Miguel Sebastián sí cree que esa nueva ola llegará a España, aunque intenta adelantarse acerca de cómo será.

En el vídeo, el exministro imagina que, como el resto de olas de número par, "no va a ser tan intensa" como la anterior. "No tenemos motivos para pensar que no nos va a llegar", añade Sebastián.

Además, matiza que, en caso de llegar, se tendría que trabajar para que ese repunte "sea lo menos intenso posible". "El mundo estaba saliendo de la tercera ola y claramente se ha dado la vuelta, principalmente por Europa", explica.