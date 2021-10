Miguel Ríos no solo ha acudido al plató de laSexta Noche para analizar su larga trayectoria como músico; también, para tratar diversos temas de actualidad que azotan a la sociedad española. Haciendo una reflexión sobre los principales problemas que sufre la población, ha llegado a la conclusión de que le gustaría "vivir en un mundo en el que no haya desigualdades tan grandes como las hay ahora".

"Estoy convencido de que si viviéramos en un mundo donde el liberalismo económico no estuviera tan pujante habría reparto para todos", ha añadido el artista, que ha reconocido que ha tenido la suerte de que, gracias a la gente, ha llegado "a una posición económica desahogada". Y ha añadido: "A mí no me gusta mucho el dinero, ni tampoco la gente que tiene dinero de una forma obscena. Entiendo el socialismo de la dignidad".