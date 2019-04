Miguel Ángel Revilla, sobre Pedro Sánchez: "Tengo tendencia a estar siempre con los perdedores"

EL PRESIDENTE DE CANTABRIA HABLA SOBRE SU CONVERSACIÓN CON EL EXLÍDER DEL PSOE

El presidente de Cantabria ha hablado recientemente con Pedro Sánchez. "No me has invitado este año a Fitur", asegura que le dijo el candidato a liderar el PSOE. A ello, Revilla señala que no es cierto: "Tengo una tendencia a estar con los que veo defenestrados y no veo razón para que les hayan hecho eso". El dirigente afirma que sí le invitó, pero que envió la carta a Ferraz.