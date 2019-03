Miguel Ángel Revilla: "No me presentaré a una reelección, no quiero andar como Fraga"

RECHAZA CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha rechazado en laSexta Noche volver a presentarse a las elecciones cuando finalice su actual mandato: "No me presentaré a una reelección, aunque ya no se lo cree nadie. Yo no quiero andar como andaba Fraga". "Yo para presentarme tengo que ser capaz de llegar a las 8 al despacho y estar hasta las 11 de la noche incluyendo los sábados y domingos", ha explicado. "Quiero dejar Cantabria como la dejé en 2011 después de estos cuatro años lamentables", asegura Revilla, quien reconoce que es un momento complicado pero, asegura estar convencido de "poder sacar adelante la región".