María Such, diputada del PSOE: "Me preocupó tener a De la Serna en el Congreso"

ASEGURA QUE ESTABA ESCONDIDO EN LA ÚLTIMA FILA DEL HEMICICLO

María Such habla en laSexta Noche sobre su estreno como diputada socialista en el Congreso. Such confiesa que le sorprendió la presencia de Gómez de la Serna "escondido en la última fila" del hemiciclo. "Me preocupó más su presencia que el hecho de las rastas o el bebé de Bescansa".