Hace menos de un mes, Ángel Gabilondo rechazaba en Al Rojo Vivo la posibilidad de pactar con Unidas Podemos tras las elecciones del 4M. "Con este Iglesias, no", aseveraba entonces el candidato socialista. Pero, ¿sigue pensando igual?

Iñaki López le ha preguntado al respecto en laSexta Noche, donde Gabilondo ha insistido en que "Madrid necesita un Gobierno progresista, centrado" que "esté abierto en ambas direcciones sin extremismos".

"No tengo nada en contra del señor Iglesias, solo faltaba", ha asegurado sobre el candidato de Unidas Podemos, apostillando no obstante que, a su juicio, "el planteamiento general que ha hecho de las elecciones no es adecuado" y "no es el que necesita Madrid". "Yo me alejo de los extremismos", ha insistido.

Preguntado si preferiría pactar con Ciudadanos -pese a que la formación naranja se inclina por reeditar un Gobierno con el PP-, Gabilondo ha defendido su propia "capacidad de acordar con distintas formaciones en distintas direcciones". "Lo único que pido es que no haya extremismos", ha reiterado.

No obstante, ha aseverado que "Cs cometió un error pactando con el PP y esa vertiente además hacia Vox". "No creo que deba volver a las andadas", ha deslizado. "Cometieron un error, y además no solo un error para Madrid, sino para toda España con ese acuerdo, para llegar a un acuerdo tan fallido que han tenido que cesar al vicepresidente y a varios consejeros", ha apostillado.

"Sí quiero acordar con los que quieren un Gobierno de progreso y de transformación en Madrid", ha defendido el candidato del PSOE, que sostiene que "hay votantes distintas formaciones que también quieren eso".

Pero, ¿y si la única opción para que haya un Gobierno de izquierdas en Madrid es un acuerdo con Podemos y Más Madrid? "Oraciones condicionales antes de las elecciones no son muy aconsejables", ha respondido Gabilondo, que niega que vaya a "a excluir a nadie". "Ojalá un día Iglesias no tenga un planteamiento tan radical, del mismo modo que he dicho que ojalá el PP un día no tenga ese planteamiento radical", ha añadido, reiterando su apuesta por "una opción progresista, centrada, sin extremismos".

"No estoy haciendo exclusiones, simplemente estoy diciendo inclusiones de con quiénes creo que debo gobernar. Ojalá todos abandonemos los extremismos y nos podamos encontrar", ha concluido.

Gabilondo, sobre Iglesias: "Si hay que hablar, hablaremos"

Gabilondo sostiene que no tocará los impuestos en Madrid, un aspecto en el que puede chocar con la formación morada, cuyo candidato advierte de que "es imposible imaginar un Gobierno de coalición de izquierdas donde esté Unidas Podemos que no apueste por una fiscalidad justa".

¿Cómo llegar entonces a un acuerdo si finalmente tiene que pactar con Iglesias? "Si hay que hablar, hablaremos. Desde luego hablaremos integralmente de todo lo que haga falta con quienes haya que hablar", ha respondido el candidato del PSOE.

Gabilondo ha insistido en que la suya es "una propuesta de izquierdas, progresista y de transformación" y ha afirmado que "'de izquierdas' significa en estos momentos ocuparnos de asuntos tales como la vacunación, la lucha contra el virus, la recuperación económica, la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás. Espero que hablemos de eso".

"Abrir ahora un proceso de reforma fiscal lo que hace es más bien postergar las políticas que hay que hacer", ha sostenido no obstante el candidato, que pide no dar por supuesto "qué vamos a hacer". "Yo sí digo qué defiendo, él dice que defiende, perfecto. Si algún día tenemos que hablar, pues ya hablaremos", ha zanjado.