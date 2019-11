¿Si Quim Torra fuerza la salida del conseller de Interior catalán habrá motivo para implementar la Ley de Seguridad Nacional? A esta pregunta ha respondido el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las elecciones generales del 10 de noviembre reconociendo "la labor que ha hecho" Buch al frente del dispositivo policial desplegado.

"Hablamos de la exigencia de un deber profesional por parte de los Mossos d'Esquadra que se está produciendo. Es la gran diferencia respecto a 2017", ha afirmado Sánchez, añadiendo que ahora "los Mossos están perfectamente coordinados junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil".

En contraposición, el líder del PSOE ha lamentado escuchar a "los líderes de los comunes y de Unidas Podemos, o incluso a los independentistas, cuestionar la labor de los Mossos y de la Policía Nacional con el tema de las cargas", y se ha mostrado tajante en este sentido: "Aquí no ha habido enfrentamiento de la policía y los violentos, ha habido un ataque de los violentos a la sociedad catalana, y los Mossos y la Policía han protegido las libertades y la seguridad de la sociedad catalana".

Sin comunicaciones con Quim Torra

El presentador de laSexta Noche, Iñaki López, ha recordado a Pedro Sánchez que en 2017 pedía a Rajoy que se sentara con Puigdemont después de condenar las cargas que se habían producido el 1-O, y le ha preguntado: ¿sigue sin coger el teléfono a Torra? A esta cuestión ha respondido Sánchez afirmando que no lo hará "hasta que no condene la violencia y no se solidarice con los familiares de los policías que han sido heridos".

En esta línea, el presidente en funciones ha cargado contra el president de la Generalitat por "decir que ha habido tanta violencia en la policía como en los grupos de violentos de Cataluña". Para Sánchez, "el problema que está habiendo en cataluña es que, conforme ha disminuido la capacidad de movilización del independentismo, ha aumentado el nivel de radicalidad".

Finalmente, ha explicado que "en este último Consejo de Ministros se han aprobado medidas para poner fin a la república digital, y no va a haber independencia online ni offline". Sánchez ha recalcado la importancia de esta cuestión porque, según ha concluido, "están en riesgo, no solo la identidad digital, sino también los datos de los ciudadanos en Cataluña puestas en manos por instituciones que pueden crear su propio censo".