Iñaki López ha mostrado a Miguel Ángel Revilla unas imágenes de abril en las que el presidente de Cantabria pronosticaba que habría vacuna antes de que pasara un año. "El tiempo te ha vuelto a dar la razón", ha señalado el presentador de laSexta Noche.

"Dije que iba a haber vacuna por la cantidad de dinero que se iba a estar invirtiendo, pero eso no sería suficiente si al mismo tiempo no hubiese científicos que tienen intereses muy distintos a los buitres financieros y que por un sueldo que no es excesivo están perdiendo las pestañas con un microscopio para intentar salvar vidas", ha manifestado el presidente de Cantabria.

En este sentido, Revilla ha señalado que esta vacuna la veía "segura porque se sabía que este virus iba a afectar a todo el planeta y ahí hay un gran mercado, por lo que era infalible que se iba a encontrar la vacuna". "No te lleves ninguna sorpresa, no descartes que empiecen a pinchar entre Nochebuena y Nochevieja", le ha dicho Revilla a López.