A sus 15 años, Diego inició el movimiento para recoger firmas para que su madre, Maite, enfermera del Clínico de Madrid, fuese galardonada con el premio Princesa de Asturias por su trabajo luchando contra el coronavirus.

Este deseo se ha hecho finalmente realidad. En laSexta Noche, tanto Diego como Maite como el resto de su familia cuentan cómo se ideó esta petición, la cual ha llegado a trasladar a Leonor y al padre Ángel.

Diego asegura estar "contento" y "orgulloso", recordando cómo fueron los días más duros de su madre: "Llegaba muy agobiada, sus compañeros también. Se merecían un premio". Maite, madre de seis hijos, reconoce las dificultades de conciliar su vida laboral con la vida familiar.

"Volvía muy nerviosa, no dormía casi por las noches. Las consultas se tuvieron que cerrar, el trabajo cambió completamente. Era la incertidumbre de levantarme y no saber qué me iba a encontrar", recuerda.

Cree que las primeras tres semanas fueron "complicadas" en las que "todos" los pasaron mal. Sus hijos, después de esta mala racha, creen que es "muy valiente" y "la mejor madre del mundo".