José Manuel García-Margallo: "Si ocurre que cualquiera de 'La Manada' comete otro delito sexual, alguien tendrá que responder"

SOBRE LA PUESTA EN LIBERTAD DE 'LA MANADA'

"A mí no me gusta la decisión de la puesta en libertad de 'La Manada'", afirma el candidato a la Presidencia del PP, José Manuel García-Margallo, que defiende que los jueces deben aplicar la ley de acuerdo a la realidad social. "La realidad social de la mujer ha cambiado afortunadamente, y a mi juicio eso no lo refleja la decisión judicial", añade.