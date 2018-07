José Manuel García-Margallo: "Es obvio que Cospedal, Soraya y Casado pertenecen al aparato del PP"

LOS CANDIDATOS A LIDERAR EL PP

"No he formado parte nunca de la dirección del partido. No formo parte del aparato", afirma José Manuel García-Margallo, candidato a la Presidencia del PP, que sostiene que las políticas del Gobierno y el PP han producido una moción de censura y una desafección de los ciudadanos. "Esto es un tema de ruptura", añade el candidato García-Margallo.