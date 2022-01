En el día previo a la boda entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, José Bono acudió a una cena en el día previo en la que conoció al que fuera duque de Palma.

En el vídeo, el exministro cuenta que en esa celebración, en la que hubo hasta fuegos artificiales, vivió un momento que no le gustó.

"Él me dijo: 'Hombre, está Bono'. Aquello no me gustó. Le dije que me había invitado el padre de la novia", bromea Bono.