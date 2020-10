José Bono ha defendido en laSexta Noche que "el rey se puede acostar con quien quiera, siempre que haya respeto en la relación, pero cuando se es rey hay que ser ejemplar". "Lo que más gravedad tiene es que el actual jefe del Estado, al que tengo aprecio y valoro de modo extraordinario porque no he escuchado a nadie mal de él, excepto Iglesias, Torra, y Garzón, lo cual me da más fuerza para apreciarle, le ha quitado a su padre la asignación que le correspondía y ha renunciado a su herencia", ha destacado el expresidente de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Bono ha subrayado que "si el hijo renuncia a la herencia del padre, cómo sería el padre", aunque ha dicho que le gustaría "que no se perjudique la institucionalidad española porque una persona que ya no es jefe del Estado haya cometido errores, como todos cometemos, aunque alguno ha sido llamativo".

Asimismo, Bono ha expresado que los años en los que su papel en la política hizo que tuviera contacto con el rey Juan Carlos I hicieron que le cogiera "afecto" al rey emérito y, según el expresidente del Congreso de los Diputados, "el afecto no es una cosa que se pierda de la noche a la mañana".

"Por eso, me produce una enorme tristeza que se haya ido del modo en el que se haya ido. Esa salida del jefe del Estado de un país como España y no sabemos dónde está a mí me duele porque él ha hecho por España cosas que merecen aplauso y él ayudó de manera muy singular a Transición", ha lamentado Bono.

En este sentido, el político socialista ha señalado que "pasamos de la dictadura a la democracia y él contribuyó". "No digo que fue el elemento esencial, pero contribuyó, porque siempre he dicho que Adolfo Suárez también fue muy importante, aunque el verdadero protagonista olvidado de la Transición fue el español que estaba hasta las narices del franquismo. El rey y Suárez sintieron la presión de una izquierda y de unos demócratas de derechas que luchamos por la libertad y todos fuimos protagonistas", ha expresado el exministro de Defensa.