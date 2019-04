Jordi Évole, sobre la situación en Cataluña: "Dejémonos de cobardes y valientes; al final los valientes serán los que pongan freno a todo esto"

ÉVOLE DESTACA LA IMPORTANCIA DE DAR "UN PASITO ATRÁS"

El director de Salvados, Jordi Évole, ha dicho que no ve "ningún líder político con la valentía de decir a los suyos lo que no pueden oír"; así ha hablado sobre la actuación a nivel político en Cataluña. "Por encima de los partidos hay gente movilizada, ilusionada con un proyecto que no comparto pero que están en todo su derecho", ha apuntado también.