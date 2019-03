Jordi Évole: "La mayoría de catalanes quiere votar, y tarde o temprano eso tiene que ser escuchado"

NO VE VÁLIDO EL REFERÉNDUM DEL 1-0

Para Jordi Évole, las condiciones que se dan para votar el 1 de octubre "no son óptimas", porque los propios partidarios del 'no' están haciendo campaña para no ir a votar, por lo que el resultado no será claro. Además, en su opinión la actitud del Gobierno está haciendo que muchas personas se posicionen.