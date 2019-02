Jordi Évole describe el "ambiente de calma" que encontró al entrevistar a Nicolás Maduro: "Lo que notamos en Miraflores no fue la caída de un régimen"

Este domingo a las 21:25 horas vuelve Salvados con la entrevista a Nicolás Maduro y Jordi Évole ha adelantado en laSexta Noche algunos detalles.

Preguntado por si encontró nerviosismo en el palacio de Miraflores, la residencia de Maduro, Évole ha dicho que "había enorme tranquilidad".

En este sentido, Jordi Évole ha añadido que no sabe cómo cae un régimen, pero lo que notó en Miraflores no era: "Fue un ambiente de muchísima calma". No obstante, ha apuntado que "igual la profesión iba por dentro" y no se enteraron de nada.

Jordi Évole ha contestado contundente a la diputada del PP que ha asegurado que Salvados blanquea a Nicolás Maduro y le ha recomendado "que se espere a ver la entrevista".

En este sentido, Évole ha destacado que "hasta ahora, de la entrevista sólo se han visto, como mucho dos minutos". Además, ha apuntado que "quienes pretenden que Salvados no haga su trabajo no lo conseguirán"

En uno de los fragmentos que laSexta Noche ha adelantado del próximo Salvados, Jordi Évole pregunta a Nicolás Maduro qué probabilidad hay de que Venezuela acabe en guerra civil. A esto, Maduro responde que "el pueblo se está armando".

Sobre esto, el presentador de Salvados ha explicado a Iñaki López que le asusta que las milicias populares de Venezuela "puedan tener acceso a las armas".

Jordi Évole ha insistido en la defensa del diálogo para encontrar consensos que puedan llevar a una solución pacífica a la situación: "Ojalá la sensatez se imponga en Venezuela antes de que haya un derramamiento de sangre".

laSexta Noche también ha adelantado en exclusiva un fragmento de la dura respuesta de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez. Muy contundente Maduro asegura que "Sánchez es un farsante" y que "no tiene moral para dar lecciones en Venezuela". Mirando a cámara, añade: "Cometiste un error y te va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana".

Preguntado por las últimas imágenes en las que se le ha visto rodeado de militares, Nicolás Maduro se justifica: "Voy a los cuarteles a recibir el juramento de lealtad". Apunta que él no dedica tiempo "a permanecer en el poder", sino que dedica tiempo a cumplir sus deberes. Además, destaca que "la derecha venezolana, con el aval de EEUU, ha hecho un llamamiento a una insurrección militar".